«Ливерпуль» забил три мяча «Брэдфорду» в товарищеском матче

Победитель Лиги чемпионов-2018/19 «Ливерпуль» в товарищеском матче обыграл «Брэдфорд» – 3:1.

У «красных» дублем отметился Джеймс Милнер. Еще один мяч провел Райан Брюстер. У проигравших отличился Юэн Дойл.

11 июля подопечные Юргена Клоппа разгромили «Транмер» (6:0).

Another good runout for the Reds 🔴#LFCPreSeason https://t.co/IY5OdPLJbL