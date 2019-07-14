«Ливерпуль» забил три мяча «Брэдфорду» в товарищеском матче

Победитель Лиги чемпионов-2018/19 «Ливерпуль» в товарищеском матче обыграл «Брэдфорд» – 3:1.
У «красных» дублем отметился Джеймс Милнер. Еще один мяч провел Райан Брюстер. У проигравших отличился Юэн Дойл.
11 июля подопечные Юргена Клоппа разгромили «Транмер» (6:0).
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