«Ливерпуль» забил три мяча «Брэдфорду» в товарищеском матче - Советский спорт
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14 июля 2019 18:56ФутболКоноплев Александр

«Ливерпуль» забил три мяча «Брэдфорду» в товарищеском матче

Вторая победа мерсисайдцев в межсезонье.

Победитель Лиги чемпионов-2018/19 «Ливерпуль» в товарищеском матче обыграл «Брэдфорд» – 3:1.

У «красных» дублем отметился Джеймс Милнер. Еще один мяч провел Райан Брюстер. У проигравших отличился Юэн Дойл.

11 июля подопечные Юргена Клоппа разгромили «Транмер» (6:0).

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