ЦСКА интересуется Дурадо. «Интернасьонал» просит 10 миллионов Бразильцам нужно больше денег.

Полузащитник «Интернасьонала» Родриго Дурадо попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, бразильский клуб отказал армейцам, так как предложенная за 25-летнего хавбека сумма меньше десяти миллионов евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивается футболиста в шесть миллионов.

В чемпионате Бразилии-2019 Дурадо провел один матч. В шести матчах Кубка Либертадорес он отметился голевой передачей. Контракт игрока истекает в декабре 2020 года.

Напомним, что в 2003 году ЦСКА приобрел у «Интернасьонала» полузащитника Даниэла Карвальо.