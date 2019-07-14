ЦСКА интересуется Дурадо. «Интернасьонал» просит 10 миллионов

Полузащитник «Интернасьонала» Родриго Дурадо попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, бразильский клуб отказал армейцам, так как предложенная за 25-летнего хавбека сумма меньше десяти миллионов евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивается футболиста в шесть миллионов.
В чемпионате Бразилии-2019 Дурадо провел один матч. В шести матчах Кубка Либертадорес он отметился голевой передачей. Контракт игрока истекает в декабре 2020 года.
Напомним, что в 2003 году ЦСКА приобрел у «Интернасьонала» полузащитника Даниэла Карвальо.
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