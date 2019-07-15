«Марсель» может приобрести форварда «Бока Хуниорс» Бенедетто

Форвард «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто может стать игроком «Марселя», сообщает La Provence.
По информации источника, в конце прошлой неделе стороны активизировали переговоры по переходу 29-летнего аргентинца, в результате чего к концу нынешней – сделка может быть оформлена.
Контракт Бенедетто с «Бока Хуниорс» рассчитан до 2021 года. В нем прописана неустойка в размере 21 миллиона евро, однако французы не готовы платить такую сумму и рассчитывают договориться на компенсацию в районе 15 миллионов, что, впрочем, может устроить нынешний клуб игрока.
В прошлом сезоне Бенедетто забил пять голов и сделал две результативные передачи в 21 матче чемпионата и Кубка Либертадорес. На счету форварда пять матчей за сборную Аргентины.
Напомним, в конце мая главным тренером «Марселя» стал Андре Виллаш-Боаш.
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