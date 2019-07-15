«Марсель» может приобрести форварда «Бока Хуниорс» Бенедетто - Советский спорт
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15 июля 2019 09:37ФутболЛипкин Антон

«Марсель» может приобрести форварда «Бока Хуниорс» Бенедетто

Стоимость трансфера составит около 15 миллионов евро.

Форвард «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто может стать игроком «Марселя», сообщает La Provence.

По информации источника, в конце прошлой неделе стороны активизировали переговоры по переходу 29-летнего аргентинца, в результате чего к концу нынешней – сделка может быть оформлена.

Контракт Бенедетто с «Бока Хуниорс» рассчитан до 2021 года. В нем прописана неустойка в размере 21 миллиона евро, однако французы не готовы платить такую сумму и рассчитывают договориться на компенсацию в районе 15 миллионов, что, впрочем, может устроить нынешний клуб игрока.

В прошлом сезоне Бенедетто забил пять голов и сделал две результативные передачи в 21 матче чемпионата и Кубка Либертадорес. На счету форварда пять матчей за сборную Аргентины.

Напомним, в конце мая главным тренером «Марселя» стал Андре Виллаш-Боаш.

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