«Марсель» может приобрести форварда «Бока Хуниорс» Бенедетто Стоимость трансфера составит около 15 миллионов евро.

Форвард «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто может стать игроком «Марселя», сообщает La Provence.

По информации источника, в конце прошлой неделе стороны активизировали переговоры по переходу 29-летнего аргентинца, в результате чего к концу нынешней – сделка может быть оформлена.

Контракт Бенедетто с «Бока Хуниорс» рассчитан до 2021 года. В нем прописана неустойка в размере 21 миллиона евро, однако французы не готовы платить такую сумму и рассчитывают договориться на компенсацию в районе 15 миллионов, что, впрочем, может устроить нынешний клуб игрока.

В прошлом сезоне Бенедетто забил пять голов и сделал две результативные передачи в 21 матче чемпионата и Кубка Либертадорес. На счету форварда пять матчей за сборную Аргентины.

Напомним, в конце мая главным тренером «Марселя» стал Андре Виллаш-Боаш.