Гацканом интересуется «Сочи» - Советский спорт
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15 июля 2019 15:00ФутболКоноплев Александр

Гацканом интересуется «Сочи»

«Сочи» отказал 34-летнему Билялетдинову, но готов подписать 35-летнего Гацкана.

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан попал в сферу интересов «Сочи», утверждает Sport24.

Молдавский футболист играет за дончан с 2008 года. На его счету 24 мяча в 314 матчах во всех турнирах. В 2014 году Гацкан выиграл Кубок России. Контракт 35-летнего хавбека с дончанами действует до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Рубин».

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