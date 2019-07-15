Гацканом интересуется «Сочи»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан попал в сферу интересов «Сочи», утверждает Sport24.
Молдавский футболист играет за дончан с 2008 года. На его счету 24 мяча в 314 матчах во всех турнирах. В 2014 году Гацкан выиграл Кубок России. Контракт 35-летнего хавбека с дончанами действует до лета 2020 года.
Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Рубин».
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