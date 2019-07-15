Мурило: Дебютировать с ничьи плохо, но впереди весь чемпионат Бразилец перебрался в команду Юрия Семина этим летом.

Защитник московского «Локомотива» Мурило дал комментарий после матча с «Рубином» (1:1) в первом туре РПЛ.

«Дебютировать с ничьи плохо, но впереди весь чемпионат. Мы еще победим во многих матчах. Сегодня мы действовали неплохо, создавали много моментов.

Понравилось, что болельщики пели весь матч. Я правда пока мало что понимаю. Выучил подсказки партнеров «право», «лево», – сказал бразилец «Чемпионату».

Напомним, защитник перебрался в РПЛ из «Крузейро» и подписал с «Локомотивом» пятилетний контракт.