Мурило: Дебютировать с ничьи плохо, но впереди весь чемпионат - Советский спорт
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15 июля 2019 23:14ФутболГичунцев Артур

Мурило: Дебютировать с ничьи плохо, но впереди весь чемпионат

Бразилец перебрался в команду Юрия Семина этим летом.

Защитник московского «Локомотива» Мурило дал комментарий после матча с «Рубином» (1:1) в первом туре РПЛ.

«Дебютировать с ничьи плохо, но впереди весь чемпионат. Мы еще победим во многих матчах. Сегодня мы действовали неплохо, создавали много моментов.

Понравилось, что болельщики пели весь матч. Я правда пока мало что понимаю. Выучил подсказки партнеров «право», «лево», – сказал бразилец «Чемпионату».

Напомним, защитник перебрался в РПЛ из «Крузейро» и подписал с «Локомотивом» пятилетний контракт.

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