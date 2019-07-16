Александр Бородюк: Пенальти в ворота «Спартака» был, даже повтор не нужен Встреча прошла 13 июля.

Бывший наставник сборной России Александр Бородюк поделился эмоциями от матча между «Спартаком» и «Сочи» в 1-м туре РПЛ (1:0).

«Пенальти в ворота хозяев был – вне всяких сомнений. Причем для этого не нужен даже повтор эпизода. Гол Самуэля Жиго тоже спорный. Но здесь нужно разбираться детально. Тут бы система видеопомощи арбитрам действительно не помешала.

Очень понравилась игра «Сочи» в первом тайме. Действовали уверенно и демонстрировали хороший, современный футбол. Во втором, на мой взгляд, не хватило физики. Связываю это с тем, что игроки просто не успели сыграться и почувствовать друг друга. К тому же присутствует некий дисбаланс – часть футболистов уже готова к сезону, другая еще выходит на свой пик», – цитирует специалиста RT.