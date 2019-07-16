«Анжи» упустил победу над «Спартаком-Нальчик» в первом матче в ПФЛ - Советский спорт
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16 июля 2019 19:24ФутболКоноплев Александр

«Анжи» упустил победу над «Спартаком-Нальчик» в первом матче в ПФЛ

Махачкалинцы были близки к победе.

В матче первого тура зоны «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Анжи» на выезде сыграл вничью со «Спартаком-Нальчик» – 1:1.

Единственный мяч махачкалинцев на 51-й минуте забил Джамбулат Абдулкадыров. Кабардинцы сравняли счет на шестой минуте компенсированного время – пенальти реализовал Кантемир Бацев.

«Анжи» провел девять сезонов в премьер-лиге. Весной 2019 года махачкалинский клуб был отправлен во второй дивизион за долги.

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