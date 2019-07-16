«Анжи» упустил победу над «Спартаком-Нальчик» в первом матче в ПФЛ

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.

Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале Уимблдона Серена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.

15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал Уимблдона Кори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.

40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео) В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть раз Новый чемпионат начнется 1 сентября.

Полный календарь КХЛ сезона-2019/20 «Советский спорт» представляет расписание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео) Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.

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