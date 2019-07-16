Скончался последний английский чемпион мира по дзюдо - Советский спорт
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16 июля 2019 20:10ФутболКоноплев Александр

Скончался последний английский чемпион мира по дзюдо

Причины смерти не называются.

Чемпион мира по дзюдо Крэйг Фэллон из Великобритании скончался в возрасте 36 лет, сообщает «Газета.ру».

Он завоевал золотую медаль ЧМ-2005. Фэллон был одним из трех английских чемпионов мира. После него ни один англичанин не побеждал на мировых первенствах.

– Крейг был фантастическим представителем британского дзюдо. Он был нашим самым успешным и талантливым спортсменом современной эпохи мирового. Его будет очень не хватать. Мир дзюдо потерял талантливого спортсмена и тренера, – сказал глава Британской ассоциации дзюдо Найджел Донохью в интервью BBC.

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