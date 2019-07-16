Скончался последний английский чемпион мира по дзюдо

Чемпион мира по дзюдо Крэйг Фэллон из Великобритании скончался в возрасте 36 лет, сообщает «Газета.ру».
Он завоевал золотую медаль ЧМ-2005. Фэллон был одним из трех английских чемпионов мира. После него ни один англичанин не побеждал на мировых первенствах.
– Крейг был фантастическим представителем британского дзюдо. Он был нашим самым успешным и талантливым спортсменом современной эпохи мирового. Его будет очень не хватать. Мир дзюдо потерял талантливого спортсмена и тренера, – сказал глава Британской ассоциации дзюдо Найджел Донохью в интервью BBC.
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