Гиа Григалава: «Динамо» для меня уже «любимая» команда

Защитник «Арсенала» Гиа Григалава высказался о своей результативной игре в матчах с «Динамо».
– За весь прошлый чемпионат вы забили один раз – в заключительном туре динамовцам. И новый сезон начался для вас с гола в ворота той же команды. Совпадение?
– Да, в последнее время получается только им забивать, – сказал 29-летний грузин в интервью «Советскому спорту». – «Динамо» для меня уже «любимая» команда. (Смеется.)
– Голевую норму на сезон уже выполнили? Или постараетесь поднять бомбардирскую планку?
– Очень хочу забить в этом чемпионате больше, чем в предыдущем. Будем рисковать.
– Зряче наносили удар по воротам Антона Шунина? Перед вами же было скопление игроков. Надо было еще умудриться ни в кого не попасть.
– Целил просто в створ. И верил, что наши уведут своих опекунов в разные стороны. Так и получилось. Игроки разбежались, я попал – и забил.
Полностью интервью с Григалавой читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. «Прошу не танцевать на костях Москалева». В РПЛ отчитались за 1-й турРуководители премьер-лиги продолжили традицию прошлого сезона и подвели общие итоги стартового тура-2019/20, который получился весьма резонансным. С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал. Гиа Григалава: В 2011 году сборная Грузии была сильнее российской29-летний защитник «Арсенала» поделился впечатлениями от стартового тура РПЛ, в котором его гол-красавец позволил тулякам добыть ничью в матче с «Динамо». Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзяНовая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится. Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино. Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году. Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско. Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. «Ростов» и китайский «Шоуган» приняты в ВХЛЛига расширилась до 34 клубов. Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Войнов – в «Авангарде». Омск готов к походу за Кубком Гагарина«Ястребы» подписали контракт с лучшим российским защитником. NOAH Fest – на чемпионате Европы по футболу U-19 в ЕреванеВ Ереване стартовала финальная часть чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет. Измены, скандалы, суды, а теперь – развод. Дневник жизни ГлушаковаОт любви до ненависти один шаг, а от тихой карьеры до скандалов и того меньше. О том, как Денис Глушаков падал в яму и выбирался из нее.
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». Катерина Кейру: Муж говорит, что это не его ребенок. Это очень больно Новое интервью Катерины Кейру о ее отношениях с супругом Иваном Новосельцевым.
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона. Надежность и безупречная этика. Чем хорош новый тренер сборной Алексей КудашовВиталий Славин – о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России. Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.