Гиа Григалава: «Динамо» для меня уже «любимая» команда Защитник «Арсенала» забил «Динамо» в первом туре премьер-лиги.

Защитник «Арсенала» Гиа Григалава высказался о своей результативной игре в матчах с «Динамо».

– За весь прошлый чемпионат вы забили один раз – в заключительном туре динамовцам. И новый сезон начался для вас с гола в ворота той же команды. Совпадение?

– Да, в последнее время получается только им забивать, – сказал 29-летний грузин в интервью «Советскому спорту». – «Динамо» для меня уже «любимая» команда. (Смеется.)

– Голевую норму на сезон уже выполнили? Или постараетесь поднять бомбардирскую планку?

– Очень хочу забить в этом чемпионате больше, чем в предыдущем. Будем рисковать.

– Зряче наносили удар по воротам Антона Шунина? Перед вами же было скопление игроков. Надо было еще умудриться ни в кого не попасть.

– Целил просто в створ. И верил, что наши уведут своих опекунов в разные стороны. Так и получилось. Игроки разбежались, я попал – и забил.

Полностью интервью с Григалавой читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.