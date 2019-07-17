Полузащитник «Ростова» Гацкан покидает клуб

Как сообщает пресс-служба ростовской команды, между «Ростовом» и 35-летним хавбеком достигнута договоренность по поводу продолжения карьеры полузащитника.
«Гацкан — амбициозный футболист, который хочет играть в каждом матче. Понимая желание капитана, клуб не стал препятствовать его уходу.
Александр – один из лидеров клуба в последние 10 лет и мы всегда будем помнить и ценить тот вклад, который он внес в успехи команды.
Матч «Ростов» — «Спартак», который состоится 20 июля станет последним для Александра в составе нашего клуба», - говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».
Напомним, что Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года. За это время полузащитник провел 314 матчей за клуб, записав на свой счет 24 забитых мяча и 26 результативных передач.
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