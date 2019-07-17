Гацкан попрощался с болельщиками «Ростова»

«Дорогие болельщики! Знаю, что мой уход огорчил многих из вас. Но прежде всего мне хотелось бы поблагодарить каждого из вас за все годы, проведенные в составе «Ростова». Вы были рядом во время побед и поражений, я чувствовал поддержку и она очень помогала.
Но жизнь не стоит на месте, я все еще профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле. Пообщавшись с руководством, мы нашли понимание по данному вопросу. Я благодарен руководству за понимание и поддержку.
В моей карьере наступает новый этап, а сейчас я говорю всем вам спасибо и до свидания!» – цитирует Гацкана пресс-служба «Ростова».
Ранее стало известно, что между «Ростовом» и 35-летним хавбеком была достигнута договоренность по поводу продолжения карьеры полузащитника в другой команде.
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