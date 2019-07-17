Гацкан попрощался с болельщиками «Ростова» Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал решение уйти из команды.

«Дорогие болельщики! Знаю, что мой уход огорчил многих из вас. Но прежде всего мне хотелось бы поблагодарить каждого из вас за все годы, проведенные в составе «Ростова». Вы были рядом во время побед и поражений, я чувствовал поддержку и она очень помогала.

Но жизнь не стоит на месте, я все еще профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле. Пообщавшись с руководством, мы нашли понимание по данному вопросу. Я благодарен руководству за понимание и поддержку.

В моей карьере наступает новый этап, а сейчас я говорю всем вам спасибо и до свидания!» – цитирует Гацкана пресс-служба «Ростова».

Ранее стало известно, что между «Ростовом» и 35-летним хавбеком была достигнута договоренность по поводу продолжения карьеры полузащитника в другой команде.