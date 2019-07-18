Баду заявлен за «Спартак-2» под 21-м номером - Советский спорт
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18 июля 2019 21:31ФутболЛипкин Антон

Баду заявлен за «Спартак-2» под 21-м номером

Немец перешел в «Спартак» из второй команды «Вольфсбурга».

Защитник Малькольм Баду включен в заявку «Спартака-2» на матчи первенства ФНЛ.

22-летний немец перешел в «Спартак» из немецкого «Вольфсбурга», где играл во второй команде.

Он привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии, выступал на чемпионате мира (U20) в 2017 году.

Игрок, который может закрыть позиции на обоих флангах в защите и полузащите, был на просмотре в «Спартаке» на сборе в Австрии и принял участие в контрольном матче с «Дьором» (3:0).

Добавим, что в первых двух турах нового сезона «Спартак-2» победил «Балтику» (1:0) и сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» (2:2).

В третьем туре 20 июля «Спартак-2» сыграет в гостях с «Мордовией».

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