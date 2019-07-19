Игорь Гамула: Из «Ростова» Гацкана никто не выгонял

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула высказался об уходе из клуба полузащитника Александра Гацкана.
«Саша наверняка сам чувствует недостаток игровой практики и понимал, что может не получить ее сполна в новом сезоне за «Ростов», – приводит News.ru слова Гамулы. – Его никто не выгонял. Я слышал, его пригласили в другие клубы, которым он сейчас более необходим».
Напомним, в среду «Ростов» объявил об уходе 35-летнего Гацкана, который выступал за команду с 2008 года. За 11 лет полузащитник сборной Молдавии провел за команду 314 матчей, забил 24 гола и сделал 26 результативных передач.
Накануне стало известно о том, что на Гацкана претендуют «Крылья Советов», «Рубин» и «Сочи».
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