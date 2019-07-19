Андрей Червиченко: Не исключаю, судья сам пробьет пенальти в ворота «Ростова» - Советский спорт
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19 июля 2019 12:13Футбол

Андрей Червиченко: Не исключаю, судья сам пробьет пенальти в ворота «Ростова»

Экс-президент «Спартака» высказался по поводу предстоящего матча ростовчан и красно-белых во втором туре РПЛ. 

Карпин всегда побеждал Кононова. И у «Спартака» он выиграл оба матча прошлого сезона. Чем это объясняете?
Видимо, Карпин освоил «мессершмитт», а Кононов до сих пор на «кукурузнике». Они два летчика: один сбитый, другой – парящий. Почему-то получается так, что сбитый все время парящего прибивает.

Получается, «Спартак» в субботу обречен?
Жизнь не всегда подтверждает расклады. Особенно со «Спартаком». Должна же быть еще честность и совесть, а вы же помните события первого тура… Что исполнит Кирилл Левников, одному богу известно. Может, мы увидим очередное «шоу», как у Владимира Москалева? Вдруг арбитр сам вызовется пробить пенальти в ворота «Ростова»? Я и такого не исключаю.

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