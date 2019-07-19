Андрей Червиченко: Не исключаю, судья сам пробьет пенальти в ворота «Ростова» Экс-президент «Спартака» высказался по поводу предстоящего матча ростовчан и красно-белых во втором туре РПЛ.

– Карпин всегда побеждал Кононова. И у «Спартака» он выиграл оба матча прошлого сезона. Чем это объясняете?

– Видимо, Карпин освоил «мессершмитт», а Кононов до сих пор на «кукурузнике». Они два летчика: один сбитый, другой – парящий. Почему-то получается так, что сбитый все время парящего прибивает.

– Получается, «Спартак» в субботу обречен?

– Жизнь не всегда подтверждает расклады. Особенно со «Спартаком». Должна же быть еще честность и совесть, а вы же помните события первого тура… Что исполнит Кирилл Левников, одному богу известно. Может, мы увидим очередное «шоу», как у Владимира Москалева? Вдруг арбитр сам вызовется пробить пенальти в ворота «Ростова»? Я и такого не исключаю.