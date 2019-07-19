Андрей Червиченко признался, что он фанат рэпера Басты Также экс-президент «Спартака» прокомментировал новость о том, что музыкант собирается вложиться в ростовский СКА.

– Перед матчем о себе напомнил известный рэпер из Ростова Баста. Он собирается в местный СКА.

– Сам я в детстве тренировался в СКА и даже пытался играть, поэтому приветствую инициативу Басты. Другое дело, что в городе все время хотят возродить этот клуб, но ни у кого не получается. И это объяснимо. Для Ростова-на-Дону два больших клуба – слишком тяжелая ноша. Посмотрите, даже ресурсов Питера хватает только на «Зенит». «Динамо» там уже нет – оно в Сочи. А возьмите Краснодар. Где сейчас «Кубань»?

Я, повторюсь, двумя руками за сильный СКА. Но и вариант, при котором армейцы стали бы фарм-клубом «Ростова», тоже приветствовал бы. Другое дело, что и это вряд ли возможно. Сейчас взаимопонимания между сторонами нет.

– Знакомы с творчеством Василия Вакуленко?

– Да. Он мне очень нравится. Но когда выступает именно как Баста, а не Ноггано. Не раз ходил на его концерты в Москве и в других городах.

– Лично знакомы?

– Нет.

– Но вы его фанат?

– Ну, назовите фанатом. Я, конечно, не засыпаю и не просыпаюсь под его песни, но Баста – один из немногих наших исполнителей, которых я слушаю.