Андрей Червиченко признался, что он фанат рэпера Басты - Советский спорт
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19 июля 2019 12:51Футбол

Андрей Червиченко признался, что он фанат рэпера Басты

Также экс-президент «Спартака» прокомментировал новость о том, что музыкант собирается вложиться в ростовский СКА. 

– Перед матчем о себе напомнил известный рэпер из Ростова Баста. Он собирается в местный СКА.
– Сам я в детстве тренировался в СКА и даже пытался играть, поэтому приветствую инициативу Басты. Другое дело, что в городе все время хотят возродить этот клуб, но ни у кого не получается. И это объяснимо. Для Ростова-на-Дону два больших клуба – слишком тяжелая ноша. Посмотрите, даже ресурсов Питера хватает только на «Зенит». «Динамо» там уже нет – оно в Сочи. А возьмите Краснодар. Где сейчас «Кубань»?

Я, повторюсь, двумя руками за сильный СКА. Но и вариант, при котором армейцы стали бы фарм-клубом «Ростова», тоже приветствовал бы. Другое дело, что и это вряд ли возможно. Сейчас взаимопонимания между сторонами нет.

– Знакомы с творчеством Василия Вакуленко?
– Да. Он мне очень нравится. Но когда выступает именно как Баста, а не Ноггано. Не раз ходил на его концерты в Москве и в других городах.

– Лично знакомы?
– Нет.

– Но вы его фанат?
– Ну, назовите фанатом. Я, конечно, не засыпаю и не просыпаюсь под его песни, но Баста – один из немногих наших исполнителей, которых я слушаю.

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