«Пришло наше время возить железнодорожников». «Тамбов» представил промо к матчу с «Локомотивом» - Советский спорт
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19 июля 2019 12:59ФутболЛипкин Антон

«Пришло наше время возить железнодорожников». «Тамбов» представил промо к матчу с «Локомотивом»

«Тамбов» сыграет с «Локомотивом» в матче второго тура премьер-лиги.

«Тамбов» опубликовал в твиттере проморолик к матчу второго тура премьер-лиги с «Локомотивом».

«Наша команда провела в поездах почти два месяца, – говорит голос за кадром. – На большинство матчей ФНЛ нас возили железнодорожным транспортом.

Теперь мы в РПЛ и уже успели забить чемпиону страны. 21 июля на «РЖД Арене» матч с обладателем Суперкубка России «Локомотивом».

Пришло наше время возить железнодорожников».

Напомним, дебютант премьер-лиги в первом туре сыграл в гостях с «Зенитом» (1:2). Первый матч в истории клуба в РПЛ забил 20-летний нигериец Ола Муйива.

Матч «Локомотив» – «Тамбов» пройдет 21 июля на стадионе «Локомотив». Начало – 16:30 (мск).

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