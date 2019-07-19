«Пришло наше время возить железнодорожников». «Тамбов» представил промо к матчу с «Локомотивом»

«Тамбов» опубликовал в твиттере проморолик к матчу второго тура премьер-лиги с «Локомотивом».
«Наша команда провела в поездах почти два месяца, – говорит голос за кадром. – На большинство матчей ФНЛ нас возили железнодорожным транспортом.
Теперь мы в РПЛ и уже успели забить чемпиону страны. 21 июля на «РЖД Арене» матч с обладателем Суперкубка России «Локомотивом».
Пришло наше время возить железнодорожников».
Напомним, дебютант премьер-лиги в первом туре сыграл в гостях с «Зенитом» (1:2). Первый матч в истории клуба в РПЛ забил 20-летний нигериец Ола Муйива.
Матч «Локомотив» – «Тамбов» пройдет 21 июля на стадионе «Локомотив». Начало – 16:30 (мск).
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