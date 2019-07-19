Харден стал совладельцем клуба «Динамо Хьюстон»

- Я очень рад возможности присоединиться к группе владельцев «Динамо Хьюстон» и горжусь тем, что являюсь частью клуба с великой историей и большим будущим.
Хьюстон - мой дом, и я видел в этом способ инвестировать в свой город и одновременно расширять свои деловые интересы, - приводит слова 29-летнего Хардена BEIN Sports.
Также Харден заявил, что является футбольным фанатом уже нескольких лет и знает, что у «Динамо» есть огромное количество болельщиков.
Как отмечается, звезда «Рокетс» приобрела пятипроцентную долю в инвестиционной группе, которая оценивается в 475 миллионов долларов.
Напомним, Харден выступает за «Хьюстон» с 2012 года. В 2017 году семикратный участник Матча всех звезд НБА (2013–2019) продлил соглашение с «Рокетс» до 2023 года на рекордную сумму в 228 миллионов долларов.
Добавим, что в составе сборной США Харден становился олимпийским чемпионом (2012) и чемпионом мира (2014).
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