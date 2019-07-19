Харден стал совладельцем клуба «Динамо Хьюстон» Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден вошел в группу владельцев команды MLS «Динамо Хьюстон».

- Я очень рад возможности присоединиться к группе владельцев «Динамо Хьюстон» и горжусь тем, что являюсь частью клуба с великой историей и большим будущим.

Хьюстон - мой дом, и я видел в этом способ инвестировать в свой город и одновременно расширять свои деловые интересы, - приводит слова 29-летнего Хардена BEIN Sports.

Также Харден заявил, что является футбольным фанатом уже нескольких лет и знает, что у «Динамо» есть огромное количество болельщиков.

Как отмечается, звезда «Рокетс» приобрела пятипроцентную долю в инвестиционной группе, которая оценивается в 475 миллионов долларов.

Напомним, Харден выступает за «Хьюстон» с 2012 года. В 2017 году семикратный участник Матча всех звезд НБА (2013–2019) продлил соглашение с «Рокетс» до 2023 года на рекордную сумму в 228 миллионов долларов.

Добавим, что в составе сборной США Харден становился олимпийским чемпионом (2012) и чемпионом мира (2014).