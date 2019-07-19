Анзор Кавазашвили: Ростовчане обыграют «Спартак» Заслуженный тренер РСФСР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком».

– «Ростов» сегодня очень серьезно настроен против «Спартака». В психологическом плане, индивидуальном и так далее. Ростовчане обыграют «Спартак». Я хотел бы заявить: спартаковцы, очнитесь! Если вы выиграли первый матч благодаря ошибке судьи, то «Ростов» у себя дома таких подарков преподносить не будет. Надо самим проснуться и играть в свой футбол, – приводит слова Кавазашвили «Евро-футбол.ру».

Напомним, что встреча состоится в субботу, 20 июля, на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 21:30 по московскому времени.

Добавим, что в первом туре «Спартак» на своем поле обыграл «Сочи» (1:0), а «Ростов» дома взял верх над «Оренбургом» (2:1).