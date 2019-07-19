Юрий Семин – о новом контракте с Гилерме: Это правильное решение

– Рад, что с Гилерме продлили контракт. Это очень важная фигура для всего нашего клуба, определенная стабильность для нас. Поэтому это правильное решение, – цитирует Семина Sport24.ru.
Напомним, что ранее «Локомотив» не мог договориться с Гилерме о продлении трудового соглашения, а Кикнадзе не исключал возможности того, что бразилец покинет команду ближайшей зимой.
Добавим, что Гилерме провел за «Локомотив» 289 матчей, пропустив в них 276 мячей.
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