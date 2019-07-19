Юрий Семин – о новом контракте с Гилерме: Это правильное решение - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 июля 2019 17:49Футбол

Юрий Семин – о новом контракте с Гилерме: Это правильное решение

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – о подписании трехлетнего контракта с голкипером Маринато Гилерме.

– Рад, что с Гилерме продлили контракт. Это очень важная фигура для всего нашего клуба, определенная стабильность для нас. Поэтому это правильное решение, – цитирует Семина Sport24.ru.

Напомним, что ранее «Локомотив» не мог договориться с Гилерме о продлении трудового соглашения, а Кикнадзе не исключал возможности того, что бразилец покинет команду ближайшей зимой.

Добавим, что Гилерме провел за «Локомотив» 289 матчей, пропустив в них 276 мячей.

Маринато Гилерме: Счастлив, что остаюсь частью «Локо»

15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
19/07 13:00Футбол
Андрей Червиченко: Карпин освоил «мессершмитт», а Кононов на «кукурузнике»Коренной ростовчанин и бывший президент «Спартака» поделился ожиданиями от субботнего поединка двух не чужих ему клубов.
17/07 12:00Хоккей
Боченски завершил карьеру. Он стал легендой КХЛКанадец уходит из спорта во второй раз.
19/07 16:30Хоккей
Бурдасов уедет в НХЛ. Его ждут Панарин и БобровскийРоссийского форварда ждут «Филадельфия», «Рейнджерс» и «Флорида».
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
19/07 11:30Хоккей
От Ягра до Доуса. Топ-10 легионеров в истории КХЛ«Советский спорт» вспоминает лучших легионеров в истории КХЛ.
19/07 18:00Футбол
95 – возраст молодости. Колонка главного редактораХочется начать с бодрого «Нам – 95!» Ведь «Советский спорт» отмечает 20 июля 95 лет со дня выхода своего первого номера.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
17/07 17:00Хоккей
Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубыАртем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзяНовая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
17/07 20:30Футбол
На «Алании» – 15 000 зрителей! Это больше, чем на играх премьер-лигиВладикавказская «Алания» вернулась в профессиональный российский футбол.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
18/07 07:00Футбол
Без Месси и Гвардиолы. Что такое Международный Кубок чемпионовВ ночь со вторника на среду матчем «Фиорентина» – «Гвадалахара» стартовал 7-й розыгрыш Международного Кубка чемпионов – главного предсезонного соревнования топ-клубов. Рассказываем, что это вообще такое.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
18/07 09:00Футбол
Ролик ФК «КАМАЗ» о новой форме набрал 82 000, но его удалили. За что?Главный редактор «Советского спорта» сетует на то, что под надуманными предлогами в нашем футболе на корню выкашивается все оригинальное и креативное.
18/07 12:00Хоккей
Затыкать тренерам рот – чудовищная ошибка. Мнение СлавинаВ нашей традиционной рубрике «Советский спор» обсуждается тема запрета критики судей со стороны представителей клубов.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
Новости
18:16 Футбол Виктор Папаев: В матче «Ростов» - «Спартак» поставил бы на команду Кононова
17:49 Футбол Юрий Семин – о новом контракте с Гилерме: Это правильное решение
17:44 Футбол Маринато Гилерме: Счастлив, что остаюсь частью «Локо»
17:34 Футбол Гилерме официально продлил контракт с «Локомотивом»
17:08 Футбол Андрей Мостовой официально перешел в «Сочи»
16:58 Футбол Андрей Аршавин: «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком»
16:48 Регби Матч сборных России и Грузии по регби в Тбилиси не состоится
16:42 Футбол «Этот поступок не красит «Арсенал» и Мирзова». «Ростов» выступил с официальным заявлением
16:30 Футбол Алексей Сафонов: По именам в «Сочи» собрался солидный коллектив
16:22 Футбол Анзор Кавазашвили: Ростовчане обыграют «Спартак»
16:18 Бокс Тренер Гассиева: Сейчас трудно определить причину травмы Мурата
16:09 Футбол Маттейс де Лигт: Моим кумиром в детстве был Каннаваро
15:59 Футбол Маттейс де Лигт: Моя главная задача в «Ювентусе» – успокоиться и учиться
15:51 Футбол «Милан» готов продать Андре Силву и Кутроне ради трансфера Корреа
15:41 Синхронное плавание Российские синхронистки выиграли произвольную программу на чемпионате мира
15:36 Футбол «Челси» в контрольном матче проиграл «Кавасаки Фронтале»
15:28 Футбол Виктор Вальдес возглавил юношескую команду «Барселоны»
15:17 Футбол Антонио Конте: На сегодняшний день Лукаку является игроком «Манчестер Юнайтед»
15:15 Футбол Трезеге оскорбил полицейских и лишен прав за вождение в нетрезвом виде
15:05 Хоккей Бывший форвард НХЛ Джонсон покончил жизнь самоубийством
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика