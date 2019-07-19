Виктор Папаев: В матче «Ростов» – «Спартак» поставил бы на команду Кононова Бывший полузащитник красно-белых Виктор Папаев – о предстоящем матче «Ростов» - «Спартак», который пройдет в рамках 2-го тура чемпионата России.

- Как бы не отнекивался весь футбольный бомонд, у Карпина всегда будет принципиальное противостояние со «Спартаком». В какой команде он бы не работал. Карпин – максималист, амбициозный тренер.

В последнее время на слуху победы «Ростова» над «Спартаком». В прошлом году ростовчане дважды переиграли красно-белых, но когда-то такой расклад должен поменяться. Все-таки это «Спартак». Я бы поставил именно на команду Кононова, - цитирует Папаева «Евро-футбол.ру»

Добавим, что игра пройдет в ближайшую субботу на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 21:30 по московскому времени.

Отметим, что накануне состав «Спартака» пополнил 26-летний полузащитник Резиуан Мирзов, подписавший с московским клубом трехлетний контракт.