Виктор Папаев: В матче «Ростов» – «Спартак» поставил бы на команду Кононова

- Как бы не отнекивался весь футбольный бомонд, у Карпина всегда будет принципиальное противостояние со «Спартаком». В какой команде он бы не работал. Карпин – максималист, амбициозный тренер.
В последнее время на слуху победы «Ростова» над «Спартаком». В прошлом году ростовчане дважды переиграли красно-белых, но когда-то такой расклад должен поменяться. Все-таки это «Спартак». Я бы поставил именно на команду Кононова, - цитирует Папаева «Евро-футбол.ру»
Добавим, что игра пройдет в ближайшую субботу на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 21:30 по московскому времени.
Отметим, что накануне состав «Спартака» пополнил 26-летний полузащитник Резиуан Мирзов, подписавший с московским клубом трехлетний контракт.
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