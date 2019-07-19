Писарро завершит карьеру после 20-го сезона в бундеслиге - Советский спорт
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19 июля 2019 19:32ФутболКоноплев Александр

Писарро завершит карьеру после 20-го сезона в бундеслиге

Известный футболист поиграет еще год.

Нападающий Клаудио Писарро сообщил, что следующий сезон станет последим в его игровой карьере.

40-летний перуанец с 1996 года выступает за клубы бундеслиги. Он дебютировал в немецком чемпионате в составе «Вердера» в августе 1999 года. С тех пор он успел поиграть за «Баварию» и «Кёльн», но несколько раз возвращался в Бремен.

– Это мой последний сезон, это уже точно. Я все еще чувствую себя в форме, но все хорошее позади, – приводит официальный твиттер «Вердера» слова Писарро.

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