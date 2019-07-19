Борис Игнатьев: Мирзова легко вывести из равновесия Весной 2019 года Мирзов стал участником скандала.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил высокое индивидуальное мастерство новичка «Спартака» Резиуана Мирзова. При этом, по словам специалиста, у хавбека сложный характер.

– Я очень хорошо знаю Мирзова. Это индивидуально сильный футболист. Мы с Бородюком в свое время брали его в московское «Торпедо». Правда, он очень нестабильный и неуравновешенный по отношению к эпизодам. Его легко вывести из равновесия. Он и Бакаев – будут два крыла, которые станут решать много задач, – приводит слова Игнатьева «Евро-футбол.ру».

В августе прошлого года «Ростов» отдал Мирзова в аренду в «Арсенал», в составе которого он провел 29 матчей, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.