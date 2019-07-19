Борис Игнатьев: Мирзова легко вывести из равновесия

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил высокое индивидуальное мастерство новичка «Спартака» Резиуана Мирзова. При этом, по словам специалиста, у хавбека сложный характер.
– Я очень хорошо знаю Мирзова. Это индивидуально сильный футболист. Мы с Бородюком в свое время брали его в московское «Торпедо». Правда, он очень нестабильный и неуравновешенный по отношению к эпизодам. Его легко вывести из равновесия. Он и Бакаев – будут два крыла, которые станут решать много задач, – приводит слова Игнатьева «Евро-футбол.ру».
В августе прошлого года «Ростов» отдал Мирзова в аренду в «Арсенал», в составе которого он провел 29 матчей, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.
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