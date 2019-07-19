Митрюшкин появился на поле впервые с ноября 2017 года - Советский спорт
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19 июля 2019 23:00ФутболКоноплев Александр

Митрюшкин появился на поле впервые с ноября 2017 года

Россиянин не играл 597 дней.

Вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин вышел в стартовом составе своего клуба на матч чемпионата Швейцарии против «Базеля».

Футболист не играл в официальных матчах с 29 ноября 2017 года, когда он травмировал колено.

Митрюшкин – победитель юношеского чемпионата Европы-2013.

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