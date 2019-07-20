«Луч» и «Томь» не смогли выявить победителя в матче ФНЛ Встреча прошла во Владивостоке.

Футболисты «Томи» разошлись миром с «Лучом» в гостевом матче 3-го тур ФНЛ (1:1).

Первый гол был забит на 69-й минуте, а его автором стал Максим Казанков. Хозяева ответили точным ударом Руслана Гордиенко на 73-й минуте.

24 июля «Томь» примет в родных стенах курский «Авангард», а «Луч» в этот же день встретится на выезде с «Нефтехимиком».

ФНЛ. 3-й тур

«Луч» – «Томь» – 1:1 (0:0)

Голы: Казанков, 69 (0:1); Гордиенко, 73 (1:1).