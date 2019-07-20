Футболисты «Торпедо» обыграли «СКА-Хабаровск», «Ротор» разгромил «Енисей» - Советский спорт
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20 июля 2019 13:21ФутболГичунцев Артур

Футболисты «Торпедо» обыграли «СКА-Хабаровск», «Ротор» разгромил «Енисей»

Этим летом «Торпедо» возглавил бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич.

Футболисты московского «Торпедо» нанесли домашнее поражение «СКА-Хабаровску» в матче 3-го тура ФНЛ.

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. Единственный гол на 12-й минуте забил Иван Сергеев.

В другом матче «Ротор» разгромил на выезде «Енисей», который в прошлом сезоне выступал в РПЛ – 3:0.

В составе победителей отличились Олег Алейник, Мухаммад Султонов и Владимир Лобкарев.

ФНЛ

3-й тур

«СКА-Хабаровск» – «Торпедо» – 0:1 (0:1)

Гол: Сергеев, 12.

«Енисей» – «Ротор» – 0:3 (0:1)

Голы: Алейник, 38; Султонов, 71 (пен), Лобкарев, 90+5.

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