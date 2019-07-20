Футболисты «Торпедо» обыграли «СКА-Хабаровск», «Ротор» разгромил «Енисей»

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 2-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.

Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 лет Швейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Сегодня «Ростов» принимает «Спартак». Выиграет ли Кононов у Карпина? Матч «Ростов» – «Спартак» имеет огромное значение для обеих команд и, конечно, для их главных тренеров – Валерия Карпина и Олега Кононова.

Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.

Помните сумасшедший гол Кавенаги? 8 самых крутых матчей между «Ростовом» и «Спартаком» В матче второго тура РПЛ «Ростов» сыграет на своем поле против столичного «Спартака». «Советский спорт» вспоминает наиболее яркие события в истории этого противостояния.

Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру «Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор 14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.

Бурдасов уедет в НХЛ. Его ждут Панарин и Бобровский Российского форварда ждут «Филадельфия», «Рейнджерс» и «Флорида».

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил Федерера Новак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.

Андрей Червиченко: Карпин освоил «мессершмитт», а Кононов на «кукурузнике» Коренной ростовчанин и бывший президент «Спартака» поделился ожиданиями от субботнего поединка двух не чужих ему клубов.