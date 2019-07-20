Футболисты «Торпедо» обыграли «СКА-Хабаровск», «Ротор» разгромил «Енисей»

Футболисты московского «Торпедо» нанесли домашнее поражение «СКА-Хабаровску» в матче 3-го тура ФНЛ.
Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. Единственный гол на 12-й минуте забил Иван Сергеев.
В другом матче «Ротор» разгромил на выезде «Енисей», который в прошлом сезоне выступал в РПЛ – 3:0.
В составе победителей отличились Олег Алейник, Мухаммад Султонов и Владимир Лобкарев.
ФНЛ
3-й тур
«СКА-Хабаровск» – «Торпедо» – 0:1 (0:1)
Гол: Сергеев, 12.
«Енисей» – «Ротор» – 0:3 (0:1)
Голы: Алейник, 38; Султонов, 71 (пен), Лобкарев, 90+5.
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