Матч «Факела» и «Чертаново» завершился нулевой ничьей

В матче третьего тура первенства ФНЛ «Факел» дома сыграл вничью с «Чертаново» – 0:0.
Воронежцы набрали второе очко. У москвичей – семь.
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