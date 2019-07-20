Матч «Факела» и «Чертаново» завершился нулевой ничьей - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 июля 2019 19:03ФутболКоноплев Александр

Матч «Факела» и «Чертаново» завершился нулевой ничьей

У «Факела» ноль мячей после трех туров.

В матче третьего тура первенства ФНЛ «Факел» дома сыграл вничью с «Чертаново» – 0:0.

Воронежцы набрали второе очко. У москвичей – семь.

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