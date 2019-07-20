«Ростов» – «Спартак». Гацкан остался в запасе на последний матч в клубе - Советский спорт
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20 июля 2019 20:33ФутболКоноплев Александр

«Ростов» – «Спартак». Гацкан остался в запасе на последний матч в клубе

Начало – в 21.30 по московскому времени.

«Ростов» и «Спартак» назвали составы на матч второго тура премьер-лиги. Отметим, что эта игра станет последней для полузащитника дончан перед переходом в «Рубин».

«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Еременко, Попов, Ионов, Шомуродов, Норманн, Байрамян, Чернов, Козлов, Чистяков.

Запас: Бабурин, Фролкин, Вилюш, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Глебов, Зуев, Логашов, Саплинов, Долгов, Гацкан.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Гулиев, Фернандо, Зобнин, З. Бакаев, Понсе, Луис Адриано.

Запасные: Ребров, Рассказов, Кутепов, Ананидзе, Мелкадзе, Ташаев, Умяров.

Матч пройдет на «Ростов Арене». Начало – в 21.30 по московскому времени.

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