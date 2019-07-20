«Ростов» – «Спартак». Гацкан остался в запасе на последний матч в клубе

«Ростов» и «Спартак» назвали составы на матч второго тура премьер-лиги. Отметим, что эта игра станет последней для полузащитника дончан перед переходом в «Рубин».
«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Еременко, Попов, Ионов, Шомуродов, Норманн, Байрамян, Чернов, Козлов, Чистяков.
Запас: Бабурин, Фролкин, Вилюш, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Глебов, Зуев, Логашов, Саплинов, Долгов, Гацкан.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Гулиев, Фернандо, Зобнин, З. Бакаев, Понсе, Луис Адриано.
Запасные: Ребров, Рассказов, Кутепов, Ананидзе, Мелкадзе, Ташаев, Умяров.
Матч пройдет на «Ростов Арене». Начало – в 21.30 по московскому времени.
🔥🔥🔥— Football Club Rostov (@rostovfc) 20 июля 2019 г.
Наш состав на битву со «Спартаком» pic.twitter.com/OvoNJRdRQk
📋 Стартовый состав красно-белых!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 июля 2019 г.
Эсекель Понсе начнет игру с первых минут 💪🏻#РостовСпартак #Спартак #силавединстве #РПЛ pic.twitter.com/1JlCqM8tbA