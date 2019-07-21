Игорь Лебедев - о заявлении РПЛ: Ответьте лучше, каким образом пиротехника попала на стадион? Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал заявление РПЛ по инцидента с болельщиками «Спартака» на матче с «Ростовом».

Депутат Государственной Думы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал заявление РПЛ по инцидента с болельщиками «Спартака» на матче с «Ростовом» (2:2).

«Ответьте лучше на вопрос, каким образом эта пиротехника попала на стадион?! Значит сначала некачественный досмотр при в-оде на трибуны, а потом дубинками лежачих?!» - написал Лебедев в своем Twitter.

Ранее российская премьер-лига сделала официальное заявление в связи с инцидентом на матче 2-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2).

«… В ходе матча ряд болельщиков «Спартака» неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов. После матча в соответствии с «Планом обеспечения безопасности» полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован», - говорится в официальном заявлении организации.