Андрей Червиченко: Не думаю, что просто так ростовская полиция начала бить мирных и спокойных людей Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал инцидент с болельщиками красно-белых после матча с «Ростовом» (2:2).

«Конечно, бить невооруженных дубинками — это не очень хорошо, но, с другой стороны, я допускаю, что и болельщики вели себя неадекватно, что у полиции не было другого выхода. Болельщики выкладывают только те моменты, которые им удобны, которые говорят о произволе полиции. Явно не собираются выложить всю историю, с чего все начиналось.

Я не думаю, что просто так ростовская полиция начала бить мирных и спокойных людей, это, конечно, бред. Все друг друга стоят. Что касается закрытых лиц сотрудников ОМОНа, то почему они должны быть без касок? У нас что, болельщики — это отличницы из Смольного? Кто-то из них может что-то бросить или стрельнуть петардой. Это реальная угроза, зачем людям из госслужбы такое счастье?

Если же у полиции было желание как-то размяться, а спартаковские болельщики спровоцировали эту ситуацию, то получается, что обе стороны имеют свои грехи в этом» - приводит слова Червиченко Sport24.ru.

Напомним, что «Спартак» выступил с официальным заявлением об инциденте с болельщиками команды на «Ростов Арене».

Ранее ситуацию, возникшую после матча между «Ростовом» и «Спартаком», прокомментировали в РПЛ.