Мурило: Семин заверил, что все в клубе будут тепло ко мне относиться

Новичок «Локомотива» Мурило Серкейра рассказал о первом общении с главным тренером команды Юрием Семиным.
«После подписания контракта улетел в Бразилию, чтобы уладить дела, – сказал 22-летний бразилец. – Через несколько дней приехал на сбор в Австрию.
Тренер сказал, чтобы я спокойно работал и раскрывал свой потенциал. Заверил, что все в клубе будут тепло ко мне относиться. Потом представил меня команде и все время повторял, что необходимо много работать».
Напомним, после подписания контракта с Мурило Семин заявил о том, что не знает о возможностях игрока.
Мурило полностью провел оба матча «Локомотива» в нынешнем сезоне: с «Зенитом» (3:2) на Суперкубок России и с «Рубином» (1:1) в первом туре премьер-лиги.
В воскресенье во втором туре вице-чемпионы России сыграют дома с «Тамбовом». Начало игры – 16:30 (мск).
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