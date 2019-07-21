Мурило: Семин заверил, что все в клубе будут тепло ко мне относиться Бразилец перешел в «Локомотив» летом.

Новичок «Локомотива» Мурило Серкейра рассказал о первом общении с главным тренером команды Юрием Семиным.

«После подписания контракта улетел в Бразилию, чтобы уладить дела, – сказал 22-летний бразилец. – Через несколько дней приехал на сбор в Австрию.

Тренер сказал, чтобы я спокойно работал и раскрывал свой потенциал. Заверил, что все в клубе будут тепло ко мне относиться. Потом представил меня команде и все время повторял, что необходимо много работать».

Напомним, после подписания контракта с Мурило Семин заявил о том, что не знает о возможностях игрока.

Мурило полностью провел оба матча «Локомотива» в нынешнем сезоне: с «Зенитом» (3:2) на Суперкубок России и с «Рубином» (1:1) в первом туре премьер-лиги.

В воскресенье во втором туре вице-чемпионы России сыграют дома с «Тамбовом». Начало игры – 16:30 (мск).