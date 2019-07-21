Ивелин Попов: В матче со «Спартаком» были моменты, которые можно было трактовать нашу пользу «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком».

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов подвел итоги матча второго тура премьер-лиги со «Спартаком» (2:2) на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.

– В первом тайме мы должны были забивать два-три гола, – приводит слова 31-летнего болгарина официальный сайт клуба. – Итоговый счет мог быть 2:1 или даже 3:1 в нашу пользу. Однако во втором тайме пропустили со стандарта. В конце мы додавили соперника, но счет мог быть и побольше.

– Много вопросов к судье?

– О судьях будут говорить руководство и тренеры. Но нам на поле хорошо видно, что были моменты, которые можно было трактовать нашу пользу.

Напомним, «Ростов» открыл счет после удара полузащитника Хорена Байрамяна, после чего пропустил два гола и отыгрался в компенсированное время благодаря голу полузащитника Александра Зуева.

В воскресенье «Ростов» опубликовал заявление, в котором пожаловался президенту РФС Александру Дюкову на работу главного судьи Кирилла Левникова и призвал отстранить его от работы.