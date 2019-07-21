Юрий Семин: Игнатьеву без разницы, где играть

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча второго тура премьер-лиги с «Тамбовом» (2:1) высказался об игре полузащитника Владислава Игнатьева, который забил победный гол.
– Игнатьеву без разницы, где играть, – приводит слова Семина официальный сайт клуба. – Он принес нам три очка. Влад не играл два месяца, и я не хотел, чтобы он снова получил травму, поэтому заменил его в перерыве.
– В конце вы также хотели заменить (Михаила) Лысова, который появился по ходу второго тайма.
– Чтобы потянуть время. Он был самым дальним. По ходу второго тайма показалось, что нам был нужен третий центральный защитник. Мы провели эти 45 минут не лучшим образом, но я не решился выпустить (Бенедикта) Хеведеса – он долго не играл и еще не готов. Выпустил (Федора) Смолова, которому нужно набирать кондиции.
Напомним, Игнатьев впервые в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе «Локомотива» и забил победный гол в конце первого тайма. После перерыва на поле вместо него вышел форвард Федор Смолов.
«Локомотив» одержал первую победу в чемпионате, набрал четыре очка и теперь делит четвертое-пятое места в турнирной таблице со «Спартаком».
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