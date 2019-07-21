Владислав Игнатьев: Играл на солнечной стороне, там было жарко вдвойне Полузащитник «Локомотива» забил победный гол в матче с «Тамбовом».

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:1) в матче второго тура премьер-лиги на стадионе «Локомотив».

«Я счастлив, – сказал 32-летний игрок в интервью клубной пресс-службе. – Самое главное – команда выиграла, набрала важные три очка. Нельзя отпускать лидеров. У нас впереди тяжелый матч с ЦСКА.

Как себя чувствую? Было тяжело, не спорю. Плюс я играл на солнечной стороне. Там было жарко вдвойне. Но ничего, через игры наберу кондиции».

Напомним, Игнатьев вернулся в стартовый состав «Локомотива» и забил второй гол, ставший победным. В перерыве его заменил форвард Федор Смолов.