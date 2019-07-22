Юрий Семин: Игра Мурило? Пока все четыре центральных защитника в разных кондициях

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча второго тура премьер-лиги с «Тамбовом» (2:1) высказался об игре защитника Мурило.
«У нас четыре квалифицированных центральных защитника, – приводит слова Семина официальный сайт клуба. – На данный момент они все в разных кондициях. Когда приведем всех к общему знаменателю, будет определять на тренировках, кто сыграет».
Напомним, бразильский новичок «Локомотива» провел третий матч подряд в связке с хорватом Ведраном Чорлукой. При этом грузин Соломон Кверквелия и немец Бенедикт Хеведес остались в запасе.
«Локомотив» одержал первую победу в чемпионате, набрал четыре очка и занимает пятое место в турнирной таблице. В третьем туре 28 июля вице-чемпионы России сыграют в гостях с ЦСКА на «ВЭБ Арене».
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