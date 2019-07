Иван Ракитич: Матч с «Виссел Кобе» будет особенным для «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался о предстоящих контрольных матчах в Японии с «Челси» и «Виссел Кобе».

«Приятно оказаться в Японии, – приводит слова 31-летнего хорвата официальный твиттер каталонцев. – У нас сохранились хорошие воспоминания отсюда с клубного чемпионата мира 2015 года. Здесь много болельщиков. Приятно провести эти дни с ними.

Будет особенным сыграть здесь два матча, в первую очередь – с «Виссел Кобе», за который выступают члены нашей семьи Андрес Иньеста, Давид Вилья и Серхи Сампер».

🔊 @ivanrakitic: «It will also be very special to play two games here, especially Vissel Kobe against Iniesta, Villa and Samper, who are part of our family» #RakutenCup pic.twitter.com/ixeXY6edl0