Ивелин Попов: Карпин перестроил тактику, теперь мы больше атакуем В минувшем сезоне донской клуб занял 8-е место.

Хавбек «Ростова» Ивелин Попов высказался об игре своей команды после матча с московским «Спартаком» во 2-м туре РПЛ (2:2).

«У нас в команде собралось много квалифицированных футболистов, мы понимаем друг друга на поле, создаем много моментов и стараемся показывать максимум в каждом матче независимо от соперника.

В новом сезоне тренер перестроил тактику, теперь мы больше играем в атаку. Нужно еще немного времени, чтобы окончательно привыкнуть к новым требованиям, но новая схема уже сейчас дает свои плоды», – цитирует Попова Sport24.ru.

В третьем туре РПЛ красно-белые сыграют в Саранске с «Тамбовом», а дончане отправятся в Тулу на матч с «Арсеналом».