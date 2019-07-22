Ивелин Попов: Карпин перестроил тактику, теперь мы больше атакуем

Хавбек «Ростова» Ивелин Попов высказался об игре своей команды после матча с московским «Спартаком» во 2-м туре РПЛ (2:2).
«У нас в команде собралось много квалифицированных футболистов, мы понимаем друг друга на поле, создаем много моментов и стараемся показывать максимум в каждом матче независимо от соперника.
В новом сезоне тренер перестроил тактику, теперь мы больше играем в атаку. Нужно еще немного времени, чтобы окончательно привыкнуть к новым требованиям, но новая схема уже сейчас дает свои плоды», – цитирует Попова Sport24.ru.
В третьем туре РПЛ красно-белые сыграют в Саранске с «Тамбовом», а дончане отправятся в Тулу на матч с «Арсеналом».
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