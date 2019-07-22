В Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы Своих возможных соперников узнали команды, которые идут по пути чемпионов.

В понедельник в Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, которую провел директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти.

На данный момент завершилась жеребьевка команд, которые идут по пути чемпионов.

Результаты жеребьевки:

Проигравший в паре «Сутьеска Никшич» (Черногория) / АПОЭЛ (Кипр) – «ХБ Торсхавн» (Фарерские острова) / «Линфилд» (Северная Ирландия)

Проигравший в паре «Клуж» (Румыния) / «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Тре Пенне» (Сан-Марино) / «Судува» (Литва)

«Арарат-Армения» (Армения) / «Линкольн» (Гибралтар) – проигравший в паре «Сабуртало» (Грузия) / «Динамо» (Загреб, Хорватия)

«Пяст» (Польша) / «Рига» (Латвия) – проигравший в паре «Црвена Звезда» (Сербия) / ХИК (Финляндия)

«Валюр» (Исландия) / «Лудогорец» (Болгария) – проигравший в паре «Нью Сэйнтс» (Уэльс) / «Копенгаген» (Дания)

«Сараево» (Босния и Герцеговина) – проигравший в паре «БАТЭ» (Белоруссия) / «Русенборг» (Норвегия)

«Шкендия» (Македония) / «Дюделанж» (Люксембург) – проигравший в паре «Селтик» (Шотландия) / «Нымме Калью» (Эстония)

«Санта-Колома» (Андорра) / «Астана» (Казахстан) – проигравший в паре «Ференцварош» (Венгрия) / «Валлетта» (Мальта)

«Партизани» (Албания) / «Шериф» (Молдавия) – проигравший в паре «Марибор» (Словения) / АИК (Швеция)

«Слован» (Словакия) / «Фероникели» (Косово) – проигравший в паре «Дандолк» (Ирландия) / «Карабах» (Азербайджан)

Напомним, в путь чемпионов Лиги Европы попадают команды, проигравшие в квалификации Лиги чемпионов. Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 8 и 15 августа.

В 15:00 (мск) начнется жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы на пути лиг, где выступают «Спартак» и «Арсенал».