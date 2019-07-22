Валерий Рейнгольд: «Тун» – хороший вариант для «Спартака» - Советский спорт
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22 июля 2019 15:40ФутболГичунцев Артур

Валерий Рейнгольд: «Тун» – хороший вариант для «Спартака»

В минувшем сезоне команда Олега Кононова заняла 5-е место в таблице РПЛ.

Ветеран московского «Спартака» Валерий Рейнгольд отреагировал на результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Напомним, по ее итогам красно-белым предстоит провести два матча с швейцарским клубом «Тун».

«Хороший вариант, не такой уж и сильный соперник. В Швейцарии только «Базель» представляет большую угрозу, с остальными можно играть.

Посмотрим, как «Спартак» будет дальше играть в чемпионате России, пока впечатление двоякое», – цитирует Рейнгольда Sport24.ru.

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