Сергей Ташуев: «Порту» пока не вкатился в сезон, и это плюс для «Краснодара»

Бывший наставник «Краснодара» Сергей Ташуев оценил шансы «быков» на победу в матчах с «Порту», которые пройдут в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Противостояние с «Порту» будет для «Краснодара» интересным опытом. Надо не смотреть на регалии соперника, а играть в свою игру. Изучение противника при сегодняшнем уровне наполненности информационного пространства – не проблема. Плюс для «Краснодара» то, что «Порту» пока не вкатился в сезон, набора формы еще как такового нет», – цитирует специалиста «Евро-Футбол.Ру».
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