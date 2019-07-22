Сергей Ташуев: «Порту» пока не вкатился в сезон, и это плюс для «Краснодара» - Советский спорт
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22 июля 2019 16:44ФутболГичунцев Артур

Сергей Ташуев: «Порту» пока не вкатился в сезон, и это плюс для «Краснодара»

В минувшем сезоне «драконы» заняли второе место в таблице чемпионата страны.

Бывший наставник «Краснодара» Сергей Ташуев оценил шансы «быков» на победу в матчах с «Порту», которые пройдут в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Противостояние с «Порту» будет для «Краснодара» интересным опытом. Надо не смотреть на регалии соперника, а играть в свою игру. Изучение противника при сегодняшнем уровне наполненности информационного пространства – не проблема. Плюс для «Краснодара» то, что «Порту» пока не вкатился в сезон, набора формы еще как такового нет», – цитирует специалиста «Евро-Футбол.Ру».

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