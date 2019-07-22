Сергей Ташуев: «Порту» пока не вкатился в сезон, и это плюс для «Краснодара»

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Дмитрий Хохлов: Решать исход игры надо было еще в первом тайме Главный тренер московского «Динамо» после домашнего поражения (0:1) от «Рубина» первым делом принес извинения болельщикам бело-голубых.

ОМОН, камбэк и Ибрагимович. Главные события минувшего тура Чем запомнился 2-й тур РПЛ.

Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

Сергей Паршивлюк: Что помешало забить? Злой рок После матча «Динамо» – «Рубин» (0:1) своими впечатлениями поделились защитник и нападающий хозяев Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко.

«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US Open Серена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.

Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру «Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.

Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцем В ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор 14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.

Боб и Василевский – лучшие вратари планеты. Так решила НХЛ В топ-10 лучших голкиперов НХЛ двое россиян.