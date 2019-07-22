У киевского «Арсенала» нет денег на первую лигу

Киевский «Арсенал» может сняться с розыгрыша первой лиги чемпионата Украины. Клуб использует серьезные финансовые проблемы, утверждает Sportarena.
Его место может занять запорожский «Металлург».
В минувшем сезоне «Арсенал» занял последнее место в украинской премьер-лиге.
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