У киевского «Арсенала» нет денег на первую лигу - Советский спорт
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22 июля 2019 21:40ФутболКоноплев Александр

У киевского «Арсенала» нет денег на первую лигу

Клуб закрыли в 2013 году, но возродили в 2014.

Киевский «Арсенал» может сняться с розыгрыша первой лиги чемпионата Украины. Клуб использует серьезные финансовые проблемы, утверждает Sportarena.

Его место может занять запорожский «Металлург».

В минувшем сезоне «Арсенал» занял последнее место в украинской премьер-лиге.

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