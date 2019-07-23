Ещенко пропустит около двух недель

«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянии Американские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.

Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео) Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.

Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.

«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим Дадашев Россиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

От Ягра до Доуса. Топ-10 легионеров в истории КХЛ «Советский спорт» вспоминает лучших легионеров в истории КХЛ.

Португальский журналист: «Порту» – фаворит пары и пройдет «Краснодар» О текущем положении дел в «Порту» мы расспросили Андре Монтейру – журналиста, освещающего «драконов» в одном из крупнейших спортивных изданий страны Record.

Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео) На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.

Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпиона Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.

«Нам шьют костюмы». Как омские «ястребы» готовятся к новому сезону КХЛ Защитник Вячеслав Войнов и вратарь Игорь Бобков – о планах «Авангарда» на новый сезон.

Леди Гага, приезжай в «Бешикташ»: актрисе до Диего Косты – как до луны На волне флешмоба в инстаграме американской певицы мы вспомнили другой: тот, что болельщики «Бешикташа» организовали для Диего Косты, умоляя перейти его в их клуб.