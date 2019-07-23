Ещенко пропустит около двух недель - Советский спорт
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23 июля 2019 22:35ФутболКоноплев Александр

Ещенко пропустит около двух недель

Все не так серьезно.

Пресс-служба «Спартака» назвала сроки восстановления защитника Андрея Ещенко.

Футболист отыграл всего 16 минут в матче второго тура российской премьер-лиги против «Ростова».

Как сообщили в клубе, защитник повредил капсулу левого коленного сустава и пропустит около двух недель.

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