Спортивный директор РПЛ: «Оренбург» сыграет с «Зенитом» на домашнем стадионе - Советский спорт
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24 июля 2019 12:46Футбол

Спортивный директор РПЛ: «Оренбург» сыграет с «Зенитом» на домашнем стадионе

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин рассказал о решении провести матч «Оренбург» — «Зенит» на стадионе «Газовик».

- Играть будут в Оренбурге! Решение принято, - цитирует Пышкина Sport24.ru.

Напомним, что встреча 3-го тура чемпионата России «Оренбург» - «Зенит» запланирован на 28 июля и начнется в 14:00 по московскому времени.

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