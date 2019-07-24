Спортивный директор РПЛ: «Оренбург» сыграет с «Зенитом» на домашнем стадионе

- Играть будут в Оренбурге! Решение принято, - цитирует Пышкина Sport24.ru.
Напомним, что встреча 3-го тура чемпионата России «Оренбург» - «Зенит» запланирован на 28 июля и начнется в 14:00 по московскому времени.
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