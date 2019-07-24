Нападающий «Порту» прибыл на медосмотр в «Крылья Советов» (фото) - Советский спорт
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24 июля 2019 15:00ФутболГичунцев Артур

Нападающий «Порту» прибыл на медосмотр в «Крылья Советов» (фото)

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Форвард «Порту» Хуан Хосе Переа Мендоза продолжит карьеру в чемпионате России.

Сегодня, 24 июля, колумбийский футболист прибыл в расположение «Крыльев Советов» для завершения своего трансфера в самарский клуб. О других деталях сделки не уточняется.

19-летний игрок перебрался в чемпионат Португалии прошлым летом из «Эскофутупера» за 1,35 млн евро.

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