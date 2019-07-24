«Спартак-2» забил два безответных мяча «Нижнему Новгороду»

В матче четвертого тура первенства ФНЛ «Спартак-2» дома обыграл «Нижний Новгород» – 2:0.
Счет на 32-й минуте открыл Никита Бакалюк. В начале второго тайма Александр Руденко установил окончательный результат.
Красно-белые набрали семь очков в двух матчах (две победы, ничьи и поражение). «Нижний Новгород» набрал одно очко.
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