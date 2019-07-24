Головин почеканил мяч на яхте в промо-ролике новой формы «Монако»

«Монако» представил выездную форму на сезон-2019/20.
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Новая форма монегасков – черного цвета с золотыми элементами.
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