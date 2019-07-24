Головин почеканил мяч на яхте в промо-ролике новой формы «Монако» - Советский спорт
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24 июля 2019 18:37ФутболКоноплев Александр

Головин почеканил мяч на яхте в промо-ролике новой формы «Монако»

Как же хочется в Монако.

«Монако» представил выездную форму на сезон-2019/20.

В промо-ролике снялись футболисты клуба. Например, форвард Пьетро Пеллегри выполнил несколько финтов в казино, а полузащитник Александр Головин почеканил мяч на яхте.

Новая форма монегасков – черного цвета с золотыми элементами.

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