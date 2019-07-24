«Тун» перед матчами со «Спартаком» продал лучшего бомбардира «Тун» ослабел.

Нападающий «Туна» Деян Соргич перешел в «Осер», сообщает официальный сайт французского клуба. С ним подписан трехлетний контракт.

В сезоне-2018/19 Соргич стал вторым в списке бомбардиров чемпионата Швейцарии. Всего на его счету 42 мяча в 103 играх за «Тун».

Напомним, что «Тун» – соперник «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Матчи пройдут 8 и 15 августа.