«Торпедо» упустило победу в матче с «Мордовией» - Советский спорт
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24 июля 2019 20:53ФутболКоноплев Александр

«Торпедо» упустило победу в матче с «Мордовией»

Команда Игнашевича потеряла первые очки в турнире.

В матче четвертого тура первенства ФНЛ «Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» – 2:2.

При этом москвичи к 24-й минуте вели со счетом 2:0 благодаря дублю Ивана Сергеева. Очки саранчанам принесли Данила Буранов (34-я минута) и Владислава Адеева (82).

До этого черно-белые одержали три победы подряд.

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