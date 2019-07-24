«Торпедо» упустило победу в матче с «Мордовией»

В матче четвертого тура первенства ФНЛ «Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» – 2:2.
При этом москвичи к 24-й минуте вели со счетом 2:0 благодаря дублю Ивана Сергеева. Очки саранчанам принесли Данила Буранов (34-я минута) и Владислава Адеева (82).
До этого черно-белые одержали три победы подряд.
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