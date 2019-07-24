В России зарегистрирована команда «Газмяс»

На сайте Профессиональной футбольной лиге появился профиль команды «Газмяс». На данный момент известно, что команда будет представлять Москву.
«Газмяс» – вымышленная команда из популярного юмористического шоу «Наша Russia» с телеканала ТНТ. По сюжету, команда постоянно проигрывает матчи, а их тренер в исполнении Михаила Галустяна находил все возможные способы для исправления ситуации – от подкупа судей до избиения игроков.
Сами авторы передачи говорили, что название придумано из слияния слов «Газ» (намек на спонсора «Зенита») и «Мясо» (жаргонное название «Спартака»).
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