Сергей Игнашевич: Обидно, что упустили победу, но я доволен отношением ребят - Советский спорт
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24 июля 2019 22:34ФутболКоноплев Александр

Сергей Игнашевич: Обидно, что упустили победу, но я доволен отношением ребят

Послематчевые слова именитого специалиста.

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич после матча с «Мордовией» в четвертом туре ФНЛ похвалил своих футболистов. Москвичи вели 2:0, но в итоге упустили победу – 2:2.

– Матч получился очень зрелищным, думаю, болельщикам он понравился. В первом тайме мы не очень грамотно сыграли: получив хорошее преимущество, мы продолжили играть в атакующий футбол. А нужно было взять мяч под контроль, чтобы оставить первый тайм за нами. Тогда во втором нам было бы полегче. Я бы не сказал, что мы потеряли концентрацию, это футбол, бывает, и такие голы залетают. Обидно, что упустили победу, но я доволен отношением ребят, тем, как они выполняют тренерскую установку. Я вижу с их стороны старание, желание добиться цели, и со своей стороны помогу им ее достичь, – приводит слова Игнашевича официальный сайт «Торпедо».

После четырех туров черно-белые набрали 10 очков.

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