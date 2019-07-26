«Оренбург» арендовал у «Локомотива» нападающего Галаджана

Напомним, что 21-летний форвард в сезоне-2018/19 также выступал за «Оренбург», за который провел 8 матчей в чемпионате России, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.
Добавим, что контракт Галаджана с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2020 года.
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